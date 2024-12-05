Владелец «Рижского бальзама» оценил потери от передачи завода государству

Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая бизнесмену Юрию Шефлеру, заявила о потерях от передачи ее спиртзавода «Амбер Талвис» (Amber Talvis), расположенного в Тамбове, российскому государству. Об этом сообщает РБК.

Предприятие посчитало, что потеряло прибыль в €10,1 млн. Чистые активы Amber Talvis и инвестиции Amber Beverage Group Holding указаны в отчете компании как деконсолидированные и обесцененные. В документе также говорится, что группа пыталась оспорить в суде решение о национализации ее активов в России, но оно осталось в силе.

1 июля Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» Шефлера. Это предприятие, расположенное в Тамбовской области, на 72,9% принадлежит люксембургской «Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.», еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физических лиц.

Суд также арестовал калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Шефлер. Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.

Основные марки компании — это «Stolichnaya», «Moskovskaya», «Кремлевская», «Казначейская» и «Рижский черный бальзам». Завод входит в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в России.

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