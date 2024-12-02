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Владелец бренда водки Stolichnaya подал на банкротство в США

Bloomberg: Владелец бренда водки Stolichnaya Шефлер подал на банкротство в США

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Варвара Гертье/РИА Новости

Американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (в России деятельность организации запрещена) Stoli Group (USA) LLC подало заявление на банкротство в один из судов Техаса, сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет издание, компания продолжит работать в прежнем режиме, пока разрабатывается план расчетов с кредиторами и порядок реструктуризации долга.

По данным Bloomberg, активы американского подразделения Stoli Group оцениваются в $100 млн, обязательства — в сумму от $50 до $100 млн.

Владелец Stoli Group — предприниматель Юрий Шефлер. Он занимает 86-е место в рейтинге журнала Forbes за 2024 год с состоянием в $1,4 млрд на 2 декабря. Шефлер уехал из России в 2002 году и занялся производством алкоголя.

В июне 2024 года стало известно, что Stoli Group приобрела права на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), которые она выкупила в ходе аукциона в Нидерландах.

В августе в пресс-службе ГМУ ФССП РФ сообщили, что судебные приставы передали в доход Российской Федерации более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале «члена экстремистского объединения» и владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Как уточняло РИА Новости, речь шла о Юрии Шефлере.

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