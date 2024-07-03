У владельца бренда водки «Столичная» заберут активы. Он финансировал ВСУ

Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать владельца бренда водки «Столичная» Шефлера и его компании экстремистским сообществом, а также изъять активы предпринимателя на территории России. Основанием для иска стало финансирование ВСУ компаниями Шефлера. В начале недели Тамбовский районный суд уже арестовал по иску ведомства расположенный в городе спиртовой завод предпринимателя «Амбер Талвис».

Экстремистское сообщество

Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера экстремистом, а ряд его компаний — экстремистским объединением.

«Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group», — сказано в иске.

Также ГП потребовала суд изъять активы Шефлера на территории России. Основанием для подачи заявления в суд в Генпрокуратуре назвали поддержку ВСУ со стороны Шефлера: через свои компании он отчисляет деньги в пользу украинской армии.

После этого агентство «Интерфакс» написало, что районный суд Тамбова удовлетворил прошение надзорного ведомства. Однако затем объединенная пресс-служба судов Тамбова опровергла эту информацию.

Позже адвокат Шефлера Александр Аснис сообщил «Интерфаксу», что судебный процесс по данному делу назначен на 23 июля.

Самый крупный актив Шефлера в России

По версии Forbes состояние Шефлера оценивается в $1,5 млрд. В России за ним числится спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Предприятие, согласно данным СПАРК, на 72,9% принадлежит как раз люксембургской Amber Beverage Group Holdings, бенефициаром которой выступает Шефлер. Еще 25,5% принадлежит «Росспиртпрому».

Завод производит этиловый спирт сортов «люкс» и «альфа» и входит в топ-10 производителей алкогольной продукции в России.

«Амбер Талвис» — поставщик спирта для производителя рижского бальзама АО «Амбер Латвияс Балзамс», а также для брендов водки Moskovskaya и Stoli. По итогам 2023 года, компания выручила 1,6 млрд руб. (против 2,3 млрд руб. в 2022 году).

В июне, по данным РБК, суд наложил арест на это предприятие. Как указано в материалах дела, прибыль завода перечислялась «в пользу участников экстремистского объединения» по кредитному соглашению с Amber Beverage Group (ей принадлежит 72,87% акций «Амбер Талвис»).

Деятельность российского миллиардера

В 1997 году Шефлер купил доли в «Союзплодоимпорте». Организация с 1970-х годов поставляла водку Stolichnaya и Moskovskaya в США. Через некоторое время он выкупил права на эти водочные бренды за рубежом и записал их на свою компанию с похожим названием «Союзплодимпорт».

Затем он переписал права на эти бренды на другую свою компанию – голландскую Spirits International (SPI Group). В 2002 году Счетная палата признала незаконной передачу прав на марки компании Шефлера. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. В 2020 году Верховный суд Нидерландов установил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не SPI Group. В некоторых юрисдикциях разбирательства продолжаются.

В июле 2022 года Шефлер уехал из России. На фоне СВО за рубежом начался бойкот российской водки. В результате этого SPI Group переименовала водку Stolichnaya в Stoli. Затем российское федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» обратилось в Роспатент с просьбой о регистрации товарного знака Stoli с возможностью использовать его, в том числе для бренди, виски, джина и настоек.