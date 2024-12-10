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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

В Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили на сутки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности, объявленный ранее в Москве из-за гололедицы, продлили на сутки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать до вечера среды, 11 декабря.

Ранее он объявлялся до 21:00 мск понедельника, 9 декабря, затем был продлен до 21:00 мск вторника.

Десятого декабря в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, с температурой до 5°C ниже нуля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в столичном регионе в начале недели будет на 2 градуса превышать средние климатические показатели. Синоптик отметил, что в среду, 11 декабря, ночные температуры составят от минус 2°C до минус 7°C, дневные — от 0 до минус 2°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде на Новый год.

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