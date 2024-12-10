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Число заключенных в России продолжает снижаться

Путин заявил, что в последние годы число заключенных в России снижается

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Depositphotos

В последние годы число заключенных в России постоянно снижается. Об этом на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент указал на заполненность следственных изоляторов (СИЗО).

«Что касается количества содержащихся в таких учреждениях людей, то в целом все-таки оно снижается, как я понимаю <...> Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы — за последние годы их количество уменьшилось», — заявил Путин.

Он добавил, что правительство и СПЧ должны продолжать работу над тем, чтобы «тюремное население» продолжало снижаться.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева, находящегося под следствием.

Ранее названа возможная причина отстранения Смирнова с поста главы Курской области.

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