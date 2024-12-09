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Арестованный министр транспорта Ростовской области освобожден от должности

Слюсарь освободил от должности министра транспорта Ростовской области Кушнарева

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Александр Блотницкий/РИА Новости

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности замгубернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева, находящегося под следствием. Об этом сообщает правительство области во «ВКонтакте».

В отставку также отправлен министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Евгений Осыченко. Вместо него исполнение обязанностей главы минимущества поручено Станиславу Хлудину.

Вопросы, которые курировал Кушнарев в должности замгубернатора, временно передали другому заместителю главы региона Игорю Сорокину.

Обязанности по непосредственному руководству минтрансом временно возложены на заместителя министра Инну Володину.

25 ноября были задержаны Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении бывшего замгубернатора российского региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 января 2025 года.

6 декабря Кушнарев стал также фигурантом уголовного дела о получении взятки. Против него возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Он был задержан при получении 27 млн рублей сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Ранее названа возможная причина отстранения Смирнова с поста главы Курской области.

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