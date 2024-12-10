Путина удивило непонимание важности работы участников СВО

Удивительно, что у некоторых нет понимания о важности работы участников спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает сайт Кремля.

Президент назвал странными ситуации, когда участника специальной военной операции кто-то выселяет, да еще через суд, из служебного жилья. Он отметил, что правительство предусмотрело всевозможные инструменты поддержки для мужчин, которые «жизнью рискуют ради родины, и для членов их семей».

«Удивительно, что у некоторых нет понимания о важности этой работы. Странно даже. Дайте информацию, мы с этим тоже разберемся», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проводит ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы СПЧ в уходящем году. В частности, речь пойдет об исполнении поручений, сформулированных на прошлых встречах. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

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