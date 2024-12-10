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Путин прокомментировал идею собирать ДНК-материалы у участников СВО

Путин счел хорошей идею собирать ДНК-материалы у участников спецоперации

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Банк ВТБ/VK

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос сдачи ДНК участниками спецоперации. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляцию которого ведет сайт Кремля.

Российский лидер счел это предложение хорошим и сказал, что профильные ведомства продумают, как это осуществить.

С инициативой выступила глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова. По ее мнению, военные при подписании контракта должны сдавать ДНК-материалы.

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для <…> конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что это «тонкие вещи», но они призваны защитить интересы наших ребят, которые воюют и решают опасные задачи на линии боевого соприкосновения.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию заседания.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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