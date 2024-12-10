Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане ужесточат ограничения на работу мигрантов

В Татарстане планируют запретить работу мигрантов в некоторых сферах

close
Максим Блинов/РИА Новости

В Татарстане подготовили проект указа главы республики, который запретит мигрантам работать в ряде сфер экономической деятельности в 2025 году. Об этом сообщает РБК.

Ограничения введут по 10 кодам ОКВЭД. Известно, что в список запрещенных профессий войдут таксисты и охранники.

Кроме того, в республике запретят привлекать мигрантов к перевозке опасных грузов, ремонту бытовых предметов и компьютеров. Также они не смогут работать в бухгалтерии, проводить лотереи и устраиваться в страховые и ветеринарные компании. В «черный список» попадет и ряд других видов деятельности.

В настоящее время проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

10 декабря депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Авторы проекта предлагают сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения языкового теста.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами