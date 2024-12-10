В Татарстане ужесточат ограничения на работу мигрантов

В Татарстане подготовили проект указа главы республики, который запретит мигрантам работать в ряде сфер экономической деятельности в 2025 году. Об этом сообщает РБК.

Ограничения введут по 10 кодам ОКВЭД. Известно, что в список запрещенных профессий войдут таксисты и охранники.

Кроме того, в республике запретят привлекать мигрантов к перевозке опасных грузов, ремонту бытовых предметов и компьютеров. Также они не смогут работать в бухгалтерии, проводить лотереи и устраиваться в страховые и ветеринарные компании. В «черный список» попадет и ряд других видов деятельности.

В настоящее время проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

10 декабря депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Авторы проекта предлагают сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения языкового теста.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами.