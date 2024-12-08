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В Госдуме предложили запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами

Депутат Слуцкий предложил запретить мигрантам жить около школ и детсадов

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России мигрантам могут запретить жить на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. Об этом сообщил ТАСС лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий считает, что большое скопление иностранцев возле образовательных учреждений может угрожать безопасности детей. Поэтому он и другие авторы готовят соответствующий законопроект, который будет регулировать этот вопрос.

Он также заявил о необходимости запретить регистрировать мигрантов в зданиях школ, детских садов и других учреждениях, где могут находиться дети. В пример он привел случай, когда трудовые мигранты жили в здании детского сада в Пермском крае, которое сдавали в аренду местному предприятию.

До этого стало известно, что группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким.

В законопроекте говорится, что если работодатель не имеет возможности предложить вакансию россиянам, то он вправе заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Ранее правительство РФ ограничило ввоз работников из-за рубежа.

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