Командира минометной батареи 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно осудили за преступления против мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Доказательства, собранные СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру минометной батареи ВСУ капитану Юлиану Пылыпею», — говорится в сообщении.

Суд заочно признал украинского военного виновным в жестоком обращении с гражданским населением ДНР, а также покушении на жизнь местных жителей.

Пылыпею заочно приговорили к 24 годам лишения свободы.

Незадолго до этого Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор 36-летнему гражданину Грузии Ладо Гамсахурдии за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Верховный суд ДНР заочно признал гражданина Грузии Георгия Ахалаю виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Ранее участник легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) из Люберец предстал перед военным судом.