В России наемнику из Грузии заочно вынесли приговор за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор 36-летнему гражданину Грузии Ладо Гамсахурдии за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным суда, в 2022 году мужчина приехал на Украину, чтобы стать наемником и воевать против России. С мая 2022 по август 2024 года он был командиром подразделения. Он вербовал, обучал и обеспечивал других иностранцев, чтобы они тоже участвовали в конфликте. За свою работу Гамсахурдия получил вознаграждение на сумму в более чем 2,2 млн рублей.

Иностранца признали виновным по статье «Наемничество». Его приговорили в 18 годам колонии строгого режима.

До этого Верховный суд ДНР заочно признал гражданина Грузии Георгия Ахалаю виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. С мая 2022 года по август 2024 года Ахалая, выполняя приказы командиров, за плату принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее СК возбудил дело против воюющего за ВСУ грузинского наемника Чигдадзе.