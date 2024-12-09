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В России наемнику из Грузии заочно вынесли приговор за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии Гамсахурдию к 18 годам колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор 36-летнему гражданину Грузии Ладо Гамсахурдии за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным суда, в 2022 году мужчина приехал на Украину, чтобы стать наемником и воевать против России. С мая 2022 по август 2024 года он был командиром подразделения. Он вербовал, обучал и обеспечивал других иностранцев, чтобы они тоже участвовали в конфликте. За свою работу Гамсахурдия получил вознаграждение на сумму в более чем 2,2 млн рублей.

Иностранца признали виновным по статье «Наемничество». Его приговорили в 18 годам колонии строгого режима.

До этого Верховный суд ДНР заочно признал гражданина Грузии Георгия Ахалаю виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. С мая 2022 года по август 2024 года Ахалая, выполняя приказы командиров, за плату принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее СК возбудил дело против воюющего за ВСУ грузинского наемника Чигдадзе.

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