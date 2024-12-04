Участник легиона «Свобода России» из Люберец предстал перед военным судом

2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участника легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) Василия Жаркова. Об этом сообщает ТАСС.

Жителя подмосковных Люберец обвиняют в госизмене, а также в подготовке диверсий на территории Московской области. Подозреваемый отвергает все обвинения.

«Вину не признаю ни по одному из эпизодов», — заявил подсудимый.

Он также отказался высказываться по вменяемым преступлениям, воспользовавшись 51 статьей российской Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Незадолго до этого двух участников легиона «Свобода России» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На данный момент они арестованы решением Тверского суда Москвы.

2 октября сообщалось, что фельдшера скорой помощи из Москвы Ивана Колосова приговорили к 9 годам лишения свободы за намерение присоединиться к легиону «Свобода России».

Ранее в Самарской задержали спонсора терроризма.