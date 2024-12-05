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Гражданин Грузии заочно признан виновным за участие в конфликте на стороне ВСУ

Гражданин Грузии Ахалая признан виновным в участии в конфликте против ВС РФ

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СК РФ

Верховный суд Донецкой народной республики заочно признал гражданина Грузии Георгия Ахалаю виновным в участии в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ) на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Ахалая вступил в вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против российской армии.

Отмечается, что мужчина прошел необходимую военную и стратегическую подготовку. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

С мая 2022 года по август 2024 года Ахалая, выполняя приказы командиров, за плату принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины.

Приговором суда Ахалая заочно приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией денежных средств, полученных в ходе его деятельности.

Ранее СК возбудил дело против воюющего за ВСУ грузинского наемника.

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