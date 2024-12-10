Петербуржец не выжил, наряжая елку у себя дома

В Петербурге 51-летний мужчина неудачно упал, когда наряжал елку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел, когда местный житель наряжал новогоднюю елку у себя дома на улице Коллонтай. По словам супруги мужчины, когда он украшал дерево, то упал и ударился головой о батарею.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение, однако врачи ничем не смогли ему помочь. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого шестилетний мальчик попал в больницу после падения на детской площадке в Ленобласти. Врачи диагностировали у него диффузную травму головного мозга и оценили состояние ребенка как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

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