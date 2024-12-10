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Шестилетний мальчик попал в больницу после падения на детской площадке в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти мальчик упал на детской площадке и попал в больницу

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Shutterstock

В Ленобласти шестилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после падения на детской площадке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, мать мальчика рассказала, что инцидент произошел на детской площадке возле дома № 11, корпус 1 на Пражской улице в Кудрово. Ребенок по недосмотру женщины упал с высоты, после чего они вместе дошли до подъезда дома и вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшего мальчика доставили в медицинское учреждение, расположенное во Всеволожском районе, с диффузной травмой головного мозга. Его состояние оценили как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого семилетний мальчик травмировал позвоночник, скатившись с горки в Ленобласти. Ребенок влетел в ограждение и получил ушиб поясничного отдела.

Ранее катание на тюбинге закончилось для российского школьника реанимацией.

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