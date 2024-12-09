В Липецке школьник едва не истек кровью, порезавшись о разбитое стекло

Медики медицины катастроф спасли 12-летнего мальчика с сильным кровотечением, он порезал ногу о разбитое стекло. Об этом сообщает ГТРК «Липецк».

Бригада медиков медицины катастроф приехала на вызов о сильном кровотечении у ребенка, 12-летний мальчик распорол ногу о разбитое стекло. Началось массивное кровотечение с последующим геморрагическим шоком.

Врачам удалось остановить кровотечение и восполнить потерю крови. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, при каких обстоятельствах школьник получил серьезную травму — не уточняется. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что российские врачи спасли мальчика с раздробленным бедром. Школьник катался на велосипеде и неудачно упал на левую ногу. Ребенку диагностировали перелом бедренной кости со смещением отломков.

Ранее в Томске двое детей попали в больницу из-за дверной ручки в школе.