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На Украине заявили, что Херсон стал мертвым городом

Губернатор Сальдо назвал Херсон мертвым городом с безлюдными улицами

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РИА Новости

Город Херсон, находящийся под контролем ВСУ, стал мертвой территорией с безлюдными улицами. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По словам политика, украинская пропаганда не рассказывает о реальной ситуации в городе.

«Знаете, вот больно просто за Херсон. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей», — заявил он.

До этого Сальдо заявил, что ВСУ готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным. По его словам, украинские группы сейчас перебрасывают свои силы с Херсонского направления в Курскую область, поэтому не в силах подготовить наступление на херсонском фронте. Он подчеркнул, что ВС РФ возьмут Херсон и вернут его в состав России.

10 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что позиция украинской армии, оборудованная в южной части города Волчанска в Харьковской области, перешла под контроль Вооруженных сил РФ.

Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей ВСУ.

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