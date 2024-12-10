Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины готовят город Херсон и все правобережье области к противодействию российским военным.

Однако, по его словам, украинские группы сейчас перебрасывают свои силы с Херсонского направления в Курскую область, поэтому не в силах подготовить наступление на херсонском фронте.

Сальдо подчеркнул, что ВС РФ возьмут Херсон и вернут его в состав России. Он считает, что Херсон можно освободить от ВСУ «хоть завтра», однако нужна «соответствующая ситуация».

До этого военные эксперт Андрей Марочко сообщал, что позиция украинской армии, оборудованная в южной части города Волчанска в Харьковской области, перешла под контроль Вооруженных сил РФ. Он отметил, что, согласно перехваченной информации, ВСУ также фиксирует активность российских войск в районах Старицы и Тихого в Харьковской области.

Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей ВСУ.