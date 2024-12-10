Позиция украинской армии, оборудованная в южной части города Волчанска в Харьковской области, перешла под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник признает потерю одной позиции в южной части населенного пункта», — сказал он.

Марочко отметил, что, согласно перехваченной информации, ВСУ также фиксирует активность российских войск в районах Старицы и Тихого в Харьковской области.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области, где ВСУ ремонтируют технику.

8 декабря министерство обороны России сообщило, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области.

Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей ВСУ.