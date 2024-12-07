Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей, укрытий и живой силы ВСУ

В зоне СВО расчеты FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) танкового подразделения группировки «Запад» ликвидировали скрытые блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ. Видео работы дронов российское Минобороны показало в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, солдаты этой группировки войск регулярно при помощи БПЛА обнаруживают военные объекты и сообщают их координаты в пункт управления.

«На одном из направлений СВО военнослужащие получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт», — рассказали в министерстве.

В Минобороны добавили, что после получения боевой задачи дроны уничтожили обнаруженные блиндажи и укрытия с живой силой Украины.

До этого разведчик с позывным «Белый» рассказал РИА Новости о том, что мобильные группы беспилотников ВС РФ выявляют и ликвидируют опытные подразделения украинских дронов, которые перебрасываются на Запорожское направление.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.