Начался прием вопросов к прямой линии Путина

На сайте moskva-putinu.ru начался прием вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Желающие задать вопрос должны зарегистрироваться на ресурсе и присылать обращение как в виде текста, так и в формате видео.

Обратиться к главе государства также можно по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, можно совершить видеозвонок через сайт или задать вопрос через мобильное приложение.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль использует искусственный интеллект (ИИ) для обработки вопросов граждан к прямой линии. По его словам, благодаря ИИ Путин будет иметь общее представление обо всех вопросах, поступивших на прямую линию. Он добавил, что систему ИИ, задействованную в подготовке прямой линии, тестировали на массивах данных прошлых лет.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее в Кремле пообещали позднее сообщить имя ведущего прямой линии Путина.