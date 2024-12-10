В Севастополе приостановили движение морского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя, временно прекратил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного казенного учреждения «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Заявление было опубликовано в 11:08 мск. При этом какие-либо подробности, включая причины введения ограничений, в публикации не уточняются.

6 декабря бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что украинские спецслужбы приступили к разработке плана по разрушению Крымского моста. Но, как он сказал, одной атаки Киеву будет недостаточно для достижения цели. Более того, западные дальнобойные ракетные системы Taurus и ATACMS не помогут Украине осуществить задуманное.

27 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытке украинских войск нанести удар по городу. В тот момент в населенном пункте действовала воздушная тревога, во время которой в небе были уничтожены две ракеты.

В результате атаки никакие гражданские объекты в Севастополе не пострадали. Также не поступало информации о раненых гражданах.

Ранее украинские бойцы попытались ударить по Севастополю с помощью ракеты «Нептун».