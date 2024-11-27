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Власти Севастополя сообщили об отражении украинской атаки

Развожаев: ВС РФ успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две ракеты

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские военные успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации Спасательной службы города, написал он, никакие гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности.

Губернатор также подчеркнул, что все пять беспилотников, сбитые сегодня, были уничтожены над акваторией Черного моря. Сообщения о сбитых БПЛА и ракетах в районе города он назвал дезинформацией.

Telegram-канал Mash писал, что аэродром Бельбек в Севастополе атаковали 40 украинских беспилотников. Кроме того, объект был атакован противокорабельными ракетами «Нептун» и неустановленными крылатыми ракетами. По данным Mash, все цели были сбиты.

Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта.

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