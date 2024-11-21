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ВСУ атакуют Севастополь

Развожаев: ВС РФ отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбита ракета «Нептун»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Севастополе Вооруженные силы России отражают атаку со стороны Украины, работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, была сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном удалении от берега.

Он отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности, и призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях или безопасных местах.

В среду Развожаев сообщил, что в районе улицы Нефтяная в Севастополе нашли части беспилотника, предварительно, с боезарядом.

Примечательно, что Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что у Украины пока нет столько сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. Он выразил уверенность, что полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

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