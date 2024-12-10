Освобождение экс-сенатора Шпигеля, осужденного за дачу взятки, признали законным

Мосгорсуд признал законным решение об освобождении от отбывания наказания бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который был приговорен к 11 годам лишения свободы за дачу взятки. Об этом сообщил ТАСС.

Решение Преображенского районного суда Москвы было оставлено без изменений.

5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья. В тот же день он покинул следственный изолятор «Матросская Тишина». Адвокат заявил, что его подзащитный планирует в ближайшее время пройти лечение.

Об освобождении экс-сенатора ходатайствовала прокуратура. Ее представители подтвердили, что медицинское заключение в отношении экс-сенатора оформлено в соответствии с законом, и у него действительно имеются заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.

Как установил суд, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на сумму более 30 млн рублей. За это Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов с компанией «ФАРМАЦИЯ».

Ранее суд Пензы взыскал с экс-губернатора Белозерцева и соответчиков 8,1 млрд рублей.