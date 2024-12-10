В штате Невада в США произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкй на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 02:08 по мск землетрясения находился в 83 км к востоку от Карсон-Сити. Очаг землетрясения находился на глубине 8,4 км. О пострадавших и разрушениях данных пока нет.

6 декабря посольство РФ рекомендовало россиянам быть осторожными в США из-за землетрясения. Перед этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения в штате после землетрясения.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщали, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. На фоне этого была объявлена угроза цунами, позднее ее отменили.

Ранее в Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.