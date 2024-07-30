В США произошло землетрясение магнитудой 4,9

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 22 км к северо-востоку от города Барстоу с населением в 23 тыс. человек. Глубина очага землетрясения составила 7,3 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого в Тихом океане на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Толчки ощущались в районе префектуры Иватэ. Угроза цунами не объявлялась.

24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника.

19 июля сообщалось о мощном землетрясении в Чили магнитудой 7,3. Глубина очага составляла 128 км.

Ранее в Италии произошли землетрясения вокруг супервулкана.