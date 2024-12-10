Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сообщение Сахалина с материком открылось после циклона

МЧС: морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

close
Сергей Красноухов/РИА Новости

Паромная переправа Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) в ночь на 10 декабря возобновила работу после циклона. Об этом сообщило МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино — Холмск открыта», — говорится в публикации.

Морское сообщение Сахалина с материком приостанавливалось 6 декабря в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

Экстренное предупреждение было объявлено 7 декабря в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона.

5 декабря на Сахалине закрыли движение транспорта на участке федеральной трассы из-за непогоды. Дорогу перекрывали из-за метели и сильного ветра.

Ранее россиянам напомнили особенности вождения в зимний период.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами