Сообщение Сахалина с материком открылось после циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) в ночь на 10 декабря возобновила работу после циклона. Об этом сообщило МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино — Холмск открыта», — говорится в публикации.

Морское сообщение Сахалина с материком приостанавливалось 6 декабря в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

Экстренное предупреждение было объявлено 7 декабря в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона.

5 декабря на Сахалине закрыли движение транспорта на участке федеральной трассы из-за непогоды. Дорогу перекрывали из-за метели и сильного ветра.

Ранее россиянам напомнили особенности вождения в зимний период.