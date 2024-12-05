Движение транспорта по федеральной трассе на Сахалине перекрыли из-за снегопада

На Сахалине в четверг движение транспорта на участке федеральной трассы закрыли из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 5 декабря с 16.30 (8.30 мск) введены ограничения для движения всех видов транспорта на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха с 741 по 854 км в Охинском районе», – отмечается в сообщении регионального минтранса в Telegram-канале.

Отмечается, что дорога перекрыта из-за метели и сильного ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов ожидается неблагоприятная погода.

В частности, осадки в виде снега и налипание снега ожидаются в Карелии, Мурманской и Вологодской областях. В Ненецком автономном округе на побережье прогнозируется ветер до 25 м/с.

Перемещение циклона на Дальнем Востоке приводит к тому, что на Камчатке, Сахалине и севере Хабаровского края в четверг прогнозируются сильный снег, гололед, ветер до 20 м/с, метель, сказал он.

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