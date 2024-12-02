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Россиянам напомнили особенности вождения в зимний период

Автоэксперт Ломанов: зимой водителям важно избегать резких движений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Зимой водителям важно настроиться на новые условия вождения и помнить о том, что в этот период увеличивается тормозной путь и усложняется прохождение поворотов. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

«Может сказаться даже фактор шин. Например, вы купили новые зимние покрышки, а они по своим качествам отличаются от предыдущих. Не лучше или хуже, а просто другие! И машина ведет себя не так, как привыкли. Я советую с наступлением морозов и с первым снегом найти безопасную, доступную площадку и попрактиковаться в вождении», — сказал эксперт.

Помимо этого, на дорогах в зимний период он советует избегать резких движений, усилить бдительность и держать дистанцию с другими участниками дорожного движения, чтобы обезопасить себя. Ломанов также советует автовладельцам помнить про сугробы и лед на дорогах, потому что они повышают риски возникновения ДТП.

Автоэксперт Руслан Кирьянов до этого говорил, что участок с гололедицей важно проехать не тормозя, чтобы не потерять управление. По словам специалиста, при попадании на лед важно сохранять спокойствие, делать как можно меньше движений рулем и позволить машине самой преодолеть опасное место.

Ранее автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать машину зимой.

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