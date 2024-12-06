На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение объявлено на субботу, 7 декабря, в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как сообщило Сахалинское управление Росгидромета, в указанный день на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, а также Смирныховского и Охинского районов прогнозируется метель, местами сильный снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 27 метров в секунду.

Похожие метеоусловия синоптики прогнозируют в Южно-Курильском и Курильском городских округах. Там также ожидается снегопад и ветер до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендуют на время прохождения циклона местным жителям не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости.

Накануне РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области сообщало, что на Сахалине движение транспорта на участке федеральной трассы закрыли из-за непогоды.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в некоторых регионах Северо-Западного, Приволжского, а также Уральского и Дальневосточного федеральных округов прогнозируется неблагоприятная погода.

Ранее россиянам напомнили особенности вождения в зимний период.