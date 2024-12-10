«Автостат» прогнозирует спад продаж автомобилей в следующем году

В 2025 году продажи новых легковых автомобилей в России, по прогнозам аналитического агентства «Автостат», могут сократиться на 10% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,43 млн единиц. Этот прогноз основан на базовом сценарии, сообщают «Ведомости».

Согласно негативному сценарию, рынок может упасть на 20% и достичь уровня в 1,27 млн автомобилей. В то же время оптимистичный сценарий предполагает, что продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн машин. Для сравнения, итоговые результаты 2024 года будут в полтора раза выше показателей 2023 года.

«Мне кажется, что потенциал +10% в горизонте полугода может быть. То есть в начале года цены активно пойдут вверх, это мое такое ощущение на базе того, что произошло, и еще того, что не заложило рост цены. Еще не отыграл утильсбор октября. Впереди утильсбор еще январский. Не отыграло падение рубля», – заявил гендиректор агентства Сергей Целиков.

До этого стало известно, что чаще всего в 2024 году россияне выбирали для покупки шины брендов Nordman, Cordiant и Kama Tyres. Также в десятку лидеров вошли: Viatti, Pirelli, Formula, Yokohama, «Белшина», Sailun, Triangle. Аналитики сообщают, что 91,5% от общего объема продаж пришлось на шины для легковых автомобилей.

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