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Стало известно, марки каких шин выбирают россияне

Самыми популярными у россиян в 2024 году стали шины Nordman

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Чаще всего россияне в 2024 году выбирали для покупки шины брендов Nordman, Cordiant и Kama Tyres. Об этом говорится в исследовании национальной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

Также в десятку лидеров вошли: Viatti, Pirelli, Formula, Yokohama, «Белшина», Sailun, Triangle. Аналитики сообщают, что 91,5% от общего объема продаж пришлось на шины для легковых автомобилей.

Среди федеральных округов больше всего легковых шин купили в Сибири, а именно 31 шину на 1000 жителей. А в регионах лидером стал Камчатский край, где на 1000 человек приходилось 75 шин.

Наибольшее количество шин с шипами купили в Уральском федеральном округе, а именно 25 шин на 1000 жителей, а вот на Дальнем Востоке с показателем 21 шина на 1000 человек лидером стала нешипованная резина.

Такая статистика, по мнению экспертов, подтверждает адаптацию российского рынка к текущим условиям, а местные производители продолжают конкурировать с зарубежными брендами.

До этого сообщалось, что в России за три осенних месяца 2024 года средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей составил 10,5 тыс. рублей, что на 26% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее назвали самые продаваемые автомобили на рынке России в ноябре.

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