Названы автомобили, которые можно купить вместо Lada Granta

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал четыре китайских автомобиля с пробегом по цене Lada.

Первая машина — Brilliance H530. Цена на вторичке: 550–900 тыс. рублей. Создан при участии BMW, за основу взято шасси «трешки» поколения Е90, но привод передний. Автомобиль оснащается двигателем объемом 1.6 л (110 л. с.). Он сочетается с механической или автоматической коробками передач производства Hyundai.

Следующий автомобиль — Changan Eado. Двигатель единственный: атмосферник 1.6 л (113 л. с.). Коробок передач предусмотрено две: МКП и четырехступенчатый гидроавтомат Aisin. Оснащен Eado хорошо, но нет зимнего пакета. Цена машины 450-750 тыс. рублей.

Седан Chery Bonus 3 продавали в 2014-2015 годах. Двигатель 1.5 л. (109 л. с.), который сочетается только с механической пятиступенчатой коробкой передач. Цена в пределах 400-800 тыс. рублей.

Еще одна машина — Dongfeng S30. В Китае известен также как Aeolus S30. По цене был близок к Логану и Альмере. На автомобиль устанавливали алюминиевый мотор 1.6 л. (117 л. с.), МКП производства Peugeot или гидроавтомат Aisin TS40‑SN. Цена машины 400–800 тыс. рублей.

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