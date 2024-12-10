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Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине 18-летних

Госдеп: 18-летние новобранцы ВСУ будут экипированы в случае их мобилизации

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Официальные лица США проинформировали украинское правительство о готовности предоставить экипировку в случае мобилизации 18-летних в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя возможную мобилизационную инициативу на Украине, сообщает РИА Новости.

«Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос, призывает ли Украину администрация США расширить мобилизацию.

4 декабря глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

До этого газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее слова Блинкена о мобилизации на Украине вызвали гнев на Западе.

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