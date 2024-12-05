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Слова Блинкена о мобилизации на Украине вызвали гнев на Западе

Журналист Боуз выразил негодование из-за слов Блинкена о мобилизации на Украине

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Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Морально отвратительный Блинкен призвал Зеленского мобилизовать молодых украинцев… за НАТО», — подчеркнул он.

Боуз задался вопросом, сколько еще жителей Украины должны отдать свои жизни за интересы американских структур.

До этого Блинкен заявлял, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине, и многие это поддерживают.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Кроме того, намерение президента США Джо Байдена ускорить передачу оружия Украине до своего ухода из Белого дома, писало WP, вызывает опасения внутри страны относительно потенциального воздействия такого решения на американские арсеналы. Отмечается, что это может вызвать «истощение ресурсов» США в других «горячих точках».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Блинкен пообещал не позволить России «превратить зиму в оружие».

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Операция на Украине
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