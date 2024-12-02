В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом в социальных сетях пишет назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он утверждает, что после обстрела со стороны Вооруженных сил России, в регионе отмечаются сложности из-за повреждения критической инфраструктуры. Какой именно объект инфраструктуры был поврежден, Прокудин не уточнил.

До этого глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения складские помещения, где накануне произошли взрывы.

30 ноября поступала информация о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

27 ноября в Херсоне также были слышны взрывы.

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