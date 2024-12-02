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Подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе

Лебедев: половина Тернополя на Украине осталась без света после ударов

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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в районе железнодорожного вокзала в Тернополе на западе Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в результате удара были повреждены ЛЭП, половина города осталась без света.

Этой же ночью о взрывах в Тернополе после объявления воздушной тревоги писал украинский Telegram-канал «Общественное». Корреспонденты издания рассказали, что в городе был слышен звук взрыва.

Позже Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской, Черниговской и Винницкой областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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