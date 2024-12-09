В Херсоне снова раздались взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне снова раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей журналисты не привели, однако отметили, что взрывы зафиксировали уже второй раз за день

Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о найденных повреждениях на объектах критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.

2 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. В этот же день Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе.