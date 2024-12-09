Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино

На месте взрыва в подмосковном Пушкино обнаружили тело второго погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в ведомстве сообщили о нахождении тела женщины.

Днем в МЧС сообщили об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. Под завалами могут находиться три человека. В результате взрыва в поселке начался пожар, его площадь составила 7 кв. м.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру по завершению тушения пожара и разбора завалов.

Ранее на складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва.