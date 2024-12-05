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Мигрантам в России поставили ультиматум

В РФ нелегальным мигрантам предложили на выбор отправку на СВО или депортацию

В России десяткам мигрантов-нелегалов предложили ультиматум — подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации или вернуться на родину. Видео, снятое на одной из строек, опубликовал в Telegram-канале телеканал «Царьград».

Несколько мужчин в военной форме и балаклавах выстроили в ряд мигрантов, работающих на стройке, и начали агитировать их заключить контракт с Минобороны, чтобы поехать в зону СВО. Им рассказали, что при подписании контракта от года до пяти лет иностранцы могут получить гражданство России в упрощенном порядке.

Однако никто из стоящих перед ними мигрантов не отреагировал на прозвучавшее предложение. Тогда силовик пригрозил им депортацией.

В октябре в Москве в ходе рейдов на строительных площадках представители силовых структур проверили свыше 400 человек. Выяснилось, что 100 иностранцев получили паспорт гражданина РФ, но не встали на воинский учет. Их направили в военный комиссариат.

Ранее раскрыто число нелегалов, которых выдворят из РФ в рамках операции «Нелегал-2024».

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