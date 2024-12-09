В Одессе жители перекрыли дорогу в городе из-за мобилизации, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам очевидцев, перекрытие дорог началось после того, как сотрудники ТЦК начали останавливать автомобили граждан с помощью «ежей». Местные жители отметили, что таким образом пытались мобилизовать мужчину, из-за чего его мать перекрыла дорогу.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что у военкоматов на Украине есть полномочия проводить уличную мобилизацию без полиции. По его словам, нарушений при мобилизации на Украине становится все меньше.

Тем временем в США предупредили Украину о том, что нехватка личного состава в рядах украинской армии более критична для Киева, чем недостаток оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофической, потери украинской армии кратно превышают российские.

Ранее на Западе заявили, о давлении на Зеленского с целью снижения призывного возраста.