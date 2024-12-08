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Песков заявил о катастрофической ситуации для украинской армии

Песков заявил, что ситуация для украинской армии складывается катастрофически

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофической, потери украинской армии кратно превышают российские. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он опроверг слова избранного президента США Дональда Трампа о потерях ВС России, превышающих украинские.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что потери украинской армии кратно превышают российские. Дальнейшее продолжение насильственной мобилизации приведет к понижению мобилизационного возраста до 18 лет.

До этого Трамп оценил потери ВСУ в 400 тыс. человек. Он также заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поспешил отвергнуть призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Он призвал «гарантировать надежность мира».

Ранее сообщалось, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже.

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