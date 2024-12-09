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На Западе заявили о давлении на Зеленского с целью снижения призывного возраста

WP: на Украине обсуждают снижение возраста призыва в ВСУ

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Bernadett Szabo/Reuters

На президента Украины Владимира Зеленского оказывают давление для снижения минимального возраста призыва в ряды ВСУ до 18 лет, пишет The Washington Post (WP).

По словам авторов публикации, в течение трех лет Украина сопротивлялась мобилизации 18-летних в ряды ВСУ, и этот выбор украинских властей сбивал с толку западных союзников Киева.

«Зеленский сталкивается с растущим давлением, требующим отправлять на передовую больше молодых людей. Учитывая неопределенность будущей помощи от Вашингтона, официальные лица США предупредили, что нехватка личного состава на Украине, возможно, сейчас более критична, чем дефицит вооружений», — говорится в материале.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, даже с деньгами и с боеприпасами «на передовой должны быть люди».

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что в Одессе сотрудники ТЦК попытались мобилизовать сотрудников авторемонтной мастерской.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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