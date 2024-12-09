У военкоматов на Украине есть полномочия проводить уличную мобилизацию без полиции. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает украинское издание «Страна».

«У ТЦК (военкоматы на Украине. – Прим. ред.) есть все полномочия самим проверять документы граждан», — подчеркнул он.

Как утверждает Клименко, нарушений при мобилизации на Украине становится все меньше.

До этого США предупредили Украину о том, что нехватка личного состава в рядах украинской армии более критична для Киева, чем недостаток оружия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофической, потери украинской армии кратно превышают российские.

Ранее на Западе заявили, о давлении на Зеленского с целью снижения призывного возраста.