В Донецке взорвался внедорожник, есть пострадавшие

В центре Донецка взорвался внедорожник с людьми внутри. Об этом сообщает «СК России».

На опубликованном видео виден белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который сильно поврежден взрывом — сильнее всего в районе водительской двери.

По словам журналиста, в инциденте серьезно пострадали два человека. К машине подошли прохожие, которые оказывают пострадавшим помочь.

До этого в городе Грозном произошел взрыв. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел 4 декабря около 5:00 мск.

По предварительным данным, это могла быть попытка атаки беспилотников по одному из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Авторы отметили, что в аэропорту Грозного вводили план «Ковер». В результате был задержан один рейс в Москву.

Ранее смартфон Nothing стал причиной серьезного ДТП.