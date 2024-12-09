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В Донецке взорвался внедорожник, есть пострадавшие

РИА Новости: два человека пострадали при взрыве внедорожника в Донецке

В центре Донецка взорвался внедорожник с людьми внутри. Об этом сообщает «СК России».

На опубликованном видео виден белый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который сильно поврежден взрывом — сильнее всего в районе водительской двери.

По словам журналиста, в инциденте серьезно пострадали два человека. К машине подошли прохожие, которые оказывают пострадавшим помочь.

До этого в городе Грозном произошел взрыв. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел 4 декабря около 5:00 мск.

По предварительным данным, это могла быть попытка атаки беспилотников по одному из объектов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Авторы отметили, что в аэропорту Грозного вводили план «Ковер». В результате был задержан один рейс в Москву.

Ранее смартфон Nothing стал причиной серьезного ДТП.

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