В Донецке возбудили уголовное дело после подрыва авто с начальником колонии ДНР Евсюковым

Следственный комитет Российской Федерации заявил о возбуждении уголовного дела после инцидента с повреждением внедорожника Toyota Land Cruiser в Донецке.

«Следователи СУ СК России по ДНР, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел утром 9 декабря. На одной из центральных улиц Донецка взорвался японский внедорожник Toyota Land Cruiser. В салоне в этот момент находились люди. Сильные ранения получили два человека, женщине оторвало ногу. Один из пострадавших — начальник колонии ДНР Сергей Евсюков. Позже стало известно, что он получил несовместимые с жизнью травмы. На Украине на него заведено уголовное дело.

Внедорожник Toyota Land Cruiser был приобретен за три месяца до инцидента.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине фуры Volvo, двигавшейся по кольцевой дороге в Москве.

В результате взрыва водитель фуры получил сильные ожоги лица и рук. Очевидцы помогли ему выбраться из машины. Мужчине оказали первую помощь, позже вызванная на место скорая помощь увезла в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.