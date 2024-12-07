ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Дагестане

Правоохранители в Дагестане задержали 12 подозреваемых в подготовке крупного теракта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России агентству РИА Новости.

«Задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавшие осуществить крупный террористический акт», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли у подозреваемых два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте каждое, более тонны аммиачной селитры, а также оружие и боеприпасы. Правоохранители уничтожили обнаруженные СВУ на месте.

В настоящее время задержанные дают признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о создании террористического сообщества, подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

6 декабря Telegram-канал Mash Gor писал, что в Дагестане разыскивают предполагаемых террористов. О том, что банда готовит теракты, сотрудники полиции узнали от жены одного из боевиков. Глава местной банды, Самир Амаев, отсидевший 10 лет за участие в организованной преступной группировке и освободившийся в 2021 году, уклонился от административного надзора и в очередной раз не пришел к участковому отмечаться. Полицейские выяснили, что бандит скрылся вместе с тремя своими подельниками.

2 декабря Telegram-канал SHOT сообщал о предотвращении серии терактов в республике. У пятерых задержанных сторонников запрещенной террористической группировки изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения взрывов.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в одном из госучреждений Дагестана.