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СК опубликовал видео с места взрыва автомобиля в Донецке

СК опубликовал оперативное видео с места взрыва автомобиля Toyota в Донецке

Следственный комитет России опубликовал видеоролик с места подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser в Донецке.

На кадрах левая сторона машины полностью раздроблена, двери уничтожены. У автомобиля сильно помят капот, разбиты все окна.

На место ЧП прибыла пожарная машина, несколько человек стоят с бумагами и рассматривают разбитый автомобиль, вероятно, это следователи.

Инцидент произошел 9 декабря. Telegram-канал SHOT сообщал, что в центре Донецка взорвался внедорожник с людьми внутри. Серьезно пострадали два человека, женщине оторвало ногу.

Внедорожник Toyota Land Cruiser был куплен три месяца назад. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что в автомобиле Toyota Land Cruiser находились начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков и его жена. Мужчина не выжил.

Ранее была названа сумма за ликвидацию начальника колонии ДНР Евсюкова.

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